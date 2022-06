Primaria Sacele se digitalizeaza. Aproape 3 milioane de lei, investiti in echipamente IT

Primaria Sacele va investi aproape 3 milioane de lei in echipamente IT. Astfel, sacelenii vor fi scutiti de drumuri la ghisee, iar solicitarile se vor face mult mai simplu.In aceasta saptamana, primarul Municipiului Sacele, Virgil Popa, a semnat un contract de finantare europeana privind realizarea proiectului "Implementare Sistem informatic integrat pentru simplificarea procedurilor administrative, in cadrul Primariei Municipiului Sacele".Obiectivul general al proiectului consta in ... citeste toata stirea