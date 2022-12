Primaria Sambata de Sus a investit intr-un loc de joaca pentru copiii din comuna

Copiii din Sambata de Sus se pot bucura de primul loc de joaca amenjat in comuna lor. Primaria Sambata de Sus a investit in acest obiectiv suma de 93.462,60 lei, bani proveniti din bugetul local. Ansamblul de joaca a fost montat saptamana trecuta intr-un spatiu din domeniul public aflat in apropierea raului ce traverseaza localitatea.,,A fost o doleanta a parintilor de a se construi un loc de joaca pentru copiii din comuna unde sa-si petreaca timpul liber. Am inclus acest obiectiv pe lista de ... citeste toata stirea