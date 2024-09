Primaria Sambata de Sus va moderniza DC 77, ce leaga satul de DN1 pe ruta Voivodeni-Ludisor-Luta-Beclean

Primaria Sambata de Sus va reabilita drumul comunal 77, cunoscut in localitate sub denumirea de ,,Calea Voivodenilor". Asa cum sustine primarul comunei, Nicolae Morariu, DC 77 va fi o alternativa pentru persoanele care vor sa ajunga la DN1, folosind ruta Sambata de Sus-Voivodeni-Ludisor-Luta-Beclean.,,Este un tronson in stare avansata de degradare ... citește toată știrea