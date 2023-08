Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a semnat luni, 7 august, 68 de contracte de finantare prin Programul "Anghel Saligny", dintre care doua sunt pentru proiecte din judetul Brasov. Astfel, Primaria Sanpetru a obtinut suma de 14.000.000 lei (unu in valoare de 4.155.873 lei, iar celalalt cu o valoare de 9.844.127 lei) pentru lucrari de modernizare a drumurilor din comuna.In total, in 7 august, ministrul Dezvoltarii a semnat cu primarii contracte in ... citeste toata stirea