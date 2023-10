Avand in vedere ca traficul rutier intre localitatile Brasov si Sanpetru este, de multe ori, sufocat, primaria comunei cauta solutii pentru a face mai mult loc masinilor. O varianta luata in calcul de autoritatile locale este de a amenaja benzi suplimentare pe portiunea din Sanpetru a DJ 103, mai exact a portiunii intersectia strazilor Zaharia Barsan si Harmanului - pasajul de peste varianta ocolitoare a Brasovului (continuarea strazii 13 Decembrie din Brasov). In acest moment, sectorul de drum ... citeste toata stirea