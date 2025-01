Primaria Sfantu Gheorghe a relansat programul "Dam valoare rablei tale". Din 13 ianuarie, locuitorii pot depune dosarele pentru a primi 3.000 de lei in schimbul masinii vechi

Primaria Sfantu Gheorghe anunta relansarea si gestionarea din fonduri proprii a programului "Dam valoare rablei tale", cu scopul de a elimina din trafic masinile vechi si poluante.Decizia de a readuce in plan local acest program a fost luata dupa ce programul s-a blocat la nivel national, iar Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) nu are in plan relansarea acestuia."A fost o initiativa locala a municipiului Sfantu Gheorghe, a fost un program care a ... citește toată știrea