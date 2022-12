Primaria sustine ca, azi-noapte, 40 de utilaje de deszapezire au actionat in municipiul Brasov! Cum se circula pe drumurile din oras?

Primele utilaje au iesit la ora 20.00, iar incepand cu ora 4.00 numarul lor a ajuns la 40, astfel ca, in aceasta dimineata s-a putut circula in conditii bune.Operatorul care asigura serviciul de deszapezire, Comprest, a actionat cu 40 de utilaje pe strazile Brasovului si Poienii Brasov, astfel incat circulatia se desfasoara in conditii bune in aceasta dimineata.Primele utilaje au iesit dupa ora 20.00. Dupa ora 22.00, numarul acestora a crescut la 25, iar dupa ora 4.00, pentru a asigura ... citeste toata stirea