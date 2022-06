Primaria Teliu a obtinut o finantare nerambursabila in valoarea de 39.376 euro oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturi SEE in cadrul Programului Dezvoltare locala, pentru realizarea documentatiilor tehnice necesare unor lucrari de infrastructura. Mai exact, cu acesti bani se vor elabora toate documentatiile tehnice necesare ... citeste toata stirea