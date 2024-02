Primaria Vistea si scoala din comuna intra in reabilitare

Doua cladiri din comuna Vistea, respectiv sediul primariei si scoala gimnaziala vor intra in reabilitare energetica, printr-un proiect finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Tot cu bani europeni, tot prin PNRR, autoritatile locale vor achizitiona si monta panouri fotovoltaice. Lucrarile la cele doua imobile, dar si instalarea panourilor fotovoltaice ar putea incepe in acest an, daca autoritatile locale vor reusi sa ... citește toată știrea