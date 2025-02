Primarie cu 38% mai bogata: Cristianul anunta un buget de 156 milioane de lei

Primaria Cristian a finalizat proiectul de buget al comunei si programul de investitii pentru anul 2025."In urma propunerilor venite din partea Consiliului Local si a discutiilor din ultimul an, am construit, impreuna cu colegii din executiv, un buget echilibrat, cu o alocare semnificativa pentru investitii in dezvoltarea comunei", a precizat primarul Gicu Cojocaru.Dupa cum a adaugat acesta, pentru anul 2025, bugetul este cu peste 38% mai mare fata de anul anterior, atat pe partea de ... citește toată știrea