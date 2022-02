Primarii chemati de prefect la instruirea privind Recensamantul populatiei si al locuintelor

Prefectul judetului Brasov, Mihai Catalin Vasii, in calitate de presedinte al Comisiei judetene de recensamant, a organizat joi, 17 februarie a.c., impreuna cu conducerea Directiei Judetene de Statistica, o intalnire cu primarii avand ca tema Recensamantul populatiei si locuintelor, care se va desfasura in perioada februarie-iulie 2022."In opinia noastra, este un recensamant foarte important, are loc odata la 10 ani si influenteaza major activitatea unitatilor administrativ-teritoriale, atat ... citeste toata stirea