Primarii din judetul Brasov vor putea ucide 11 ursi daca acestia devin periculosi

Primarii localitatilor frecventate de ursi vor putea decide impuscarea lor, chiar si in extravilan, nu doar in interiorul localitatii, ca pana acum. Ministerul Mediului a hotarat ca pot fi omorati 220 de ursi, daca devin periculosi.Incepand de anul trecut, primarii au libertatea sa decida impuscarea unui urs care intra in localitate si ameninta viata si bunurile oamenilor. Interventia este considerata "de urgenta" si nu are nevoie de nicio aprobare speciala de la minister.Ordinul dat acum ... citeste toata stirea