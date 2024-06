Primarii fara CL. Incep negocierile pentru majoritati, voturile fiind fragmentate in multe localitati din judetul Brasov

Dupa ce, in urma alegerilor locale din 9 iunie au fost stabiliti primarii municipiilor, oraselor si comunelor din judet, noii edili se gandesc acum la aliante si majoritati in consiliile locale, asta pentru ca sunt putine cazurile in care "partidul primarului" are peste 50%.Cel mai clar, la FundataAstfel, unul dintre primarii care nu trebuie sa isi puna problema majoritatii este Marian Patea, din Fundata. El a fost singurul candidat pentru functia de primar, al comunei, a obtinut 100% din ... citește toată știrea