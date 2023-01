Primariile falimentare, excluse din Agentia Metropolitana Brasov

Agentia Metropolitana Brasov, din care fac parte 19 primarii din judetul nostru si Consiliul Judetean Brasov are un nou statul. Actualizarea documentului a fost aprobata de Consiliul Local Brasov intr-o sedinta de plen de indata, ce s-a desfasurat joi, 12 ianuarie.Conform explicatiilor reprezentantilor Primariei Brasov, actualizarea statutului a fost necesara avand in vedere ca anul trecut a intrat in vigoare Legea nr. 246 privind zonele metropolitane, precum si pentru modificarea si ... citeste toata stirea