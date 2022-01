Primariile si consiliile judetene primesc cota parte din banii incasati de la firmele care exploateaza resursele naturale

Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de miercuri, 12 ianuarie, "Hotararea pentru aprobarea procedurii privind incasarea redeventei obtinuta prin concesionarea din activitati de exploatare a resurselor naturale". Actul normativ a fost adoptat cu o intarziere de doi ani, perioada in care Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) a facut demersuri in acest sens. Conform deciziei Guvernului, in cazul exploatarilor care fac obiectul Codului Administrativ (concesionare din ... citeste toata stirea