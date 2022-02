"Primarul 000", doar 30 de adepti

Un protest intitulat "Primarul 000" (zero transparenta, zero realizari, zero administratie) a fost organizat vineri, 25 februarie, de catre femeia de afaceri Melinda Tutuianu care, in campania electorala, il sustinea pe Allen Coliban si l-a denuntat la DNA pe fostul primar George Scripcaru.La ora 17.00, in fata Primariei se adunasera in jur de 30 de persoane, insa a fost instalata o "recuzita" impresionanta, respectiv fel de fel de bannere pe care au fost mentionate nerealizarile primarului ... citeste toata stirea