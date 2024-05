Primarul Adrian Grovu: ,,Voteaza NU functionarii statiei de biogaz". Referendum local la Ucea duminica, 26 mai

Punerea in functiune a Statiei de Biogaz pe teritoriul comunei Ucea a revoltat comunitatea. Primaria Ucea va organiza, prin urmare, un referendum local duminica, 26 mai a.c.Cetatenii comunei sunt invitati sa se pronunte cu DA sau NU la intrebarea:Sunteti de acord cu punerea in functiune a unei statii de biogaz pe raza comunei Ucea?,, Am solicitat mai multe puncte de vedere a unor case de avocatura pentru stoparea procesului de autorizare cat si pentru protejarea mediului inconjurator, a ... citește toată știrea