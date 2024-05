Primarul Allen Coliban a redat seniorilor facilitatile pentru transportul in comun luate cu cinism de fosta administratie

In mandatul actualei administratii, au fost redate varstnicilor facilitatile pentru transportul in comun luate in urma cu aproape zece ani de fosta administratie.Sunt acum in vigoare urmatoarele facilitati, de care trebuie sa stie fiecare senior brasovean:- Pensionariii care au implinit varsta de 60 de ani si au un venit de maxim 3.500 de lei circula gratuit cu mijloacele de transport in comun din municipiul Brasov;- Beneficiaza de aceeasi gratuitate veteranii si vaduvele de razboi, ... citește toată știrea