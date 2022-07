Primarul Allen Coliban a schimbat, anul trecut, 6.000 de lei in euro. In rest, a cheltuit tot ce a castigat

Primarul Brasovului, Allen Coliban, a castigat anul trecut, potrivit propriei declaratii de avere, 164.268 de lei din indemnizatia de primar a municipiului Brasov. El a mostenit mai multe proprietati in municipiul Brasov - un teren intravilan de 207 metri patrati, o casa de 150 mp si un apartament de 45 mp.De asemenea, Coliban are doua autoturisme - un Volkswagen T4, fabricat in 1994, si un Mercedes 180, fabricat in 2003.In conturi a adunat ... citeste toata stirea