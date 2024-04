Primarul Brasovului, Allen Coliban, intre doua majoritati

Brasovenii sunt multumiti de modul in care arata orasul. Acesta a fost mesajul primarul Brasovului, Allen Coliban, in cadrul unui interviu pentru postul de radio Europa FM. "Daca la nivel national, 60% dintre cetateni sunt nemultumiti de directia in care merge tara si de actuala guvernare, la Brasov 70% dintre locuitori sunt multumiti de felul in care arata orasul. De asemenea, exista o majoritate care s-a declarat multumita de acest mandat de trei ani si jumatate."Eu ma lupt acum cu o ... citește toată știrea