Primarul Brasovului, discutii cu omologul sau din Mykolaiv. Ce ajutoare a cerut edilul orasului din sudul Ucrainei

Primarii din Brasov si Mykolaiv au avut o discutie pe Internet, in urma careia orasul din Romania va trimite ajutoare umanitare pentru cel din Ucraina Primarul Brasovului, Allen Coliban, a purtat discutii pe Internet cu omologul sau din orasul ucrainean Mykolaiv, dupa ce Oleksandr Senkevych a cerut sprijin umanitar Brasovului. "We are now the border between Democracy and Stupidity. Putin will not stop with Ukraine if he will get it" (Ne aflam la granita dintre Democratie si Prostie. Putin nu se ... citeste toata stirea