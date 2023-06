Dupa ce in luna martie a acestui an a dat in judecata Garda de Mediu Brasov (alaturi de operatorul depozitului ecologic de deseuri Fin-Eco, in dosarul fostei rampe de deseuri menajere), iar in luna aprilie a reclamat "binomul Agentia pentru Protectia Mediului - Garda de Mediu", miercuri, 14 iunie, printr-o postare pe Facebook, primarul Brasovului si-a continuat "disputa" la distanta cu Garda.Mai exact, primarul a amintit de dezbaterea publica organizata de Agentia pentru Protectia Mediului ... citeste toata stirea