Municipiul Brasov a depus cereri de finantare in valoare de 1,6 miliarde de lei prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Suma a fost anuntata de primarul Brasovului, Allen Coliban, intr-un interviu publicat de Ziarul Financiar. Ba mai mult, edilul a spus ca, desi nu a vazut vreun top national, poate spune ca Brasovul este in varful acestei ierarhii."Undeva la peste 1 miliard de lei au fost contractate sau au fost aprobate si urmeaza a fi contractate. Am depus si un proiect ... citeste toata stirea