Primarul Brasovului, tot fara bani de avocati privati

In sedinta de indata a Consiliului Local Brasov, convocata de primarul Brasovului pentru data de 1 martie, au fost introduse doua proiecte prin care solicita acordul Deliberativului pentru achizitionarea serviciilor de asistenta juridica in doua procese deschise la Tribunalul Bucuresti un dezvoltator imobiliar care doreste sa construiasca pe dealurile din Schei.Primarul Brasovului a argumentat in timpul sedintei ca este nevoie de contractarea serviciilor de asistenta juridica, avand in vedere ... citeste toata stirea