Primarul Camelia Bertea: ,,Victoria va redeveni orasul trandafirilor". S-au plantat peste 1400 de trandafiri

Dupa ce a curatat orasul cu peste 300 de voluntari, actiune in cadrul campaniei nationale ,,Curatam Romania", primarul din Victoria, Camelia Brtea, a angrenat cetatenii in activitati de infrumusetare a orasului. Cu ani in urma, se spunea ca Victoria este orasul trandafirilor pentru ca erau plantati trandafiri in toate zonele urbei.,,In ultimii ani nimeni nu a mai avut grija de trandafirii din oras, acestia s-au uscat, iar incet-incet oamenii au uitat de vechiul renume al Victoriei. Incepand ... citeste toata stirea