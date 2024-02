Primarul Allen Coliban a pierdut definitiv procesul in privinta punerii sechestrului pe biroul viceprimarului Sebastian Rusu.Curtea de Apel Brasov s-a pronuntat, definitiv, cu putin timp in urma. Coliban dorea sa-i mute biroul vicepriamrului an Cimitirul Municipal.Solutia pe scurt:"Respinge ca nefondat recursul formulat de recurentii - parati UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRASOV si COLIBAN ALLEN, in calitate de Primar al Municipiului Brasov, impotriva ... citeste toata stirea