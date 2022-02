Primarul comunei Dumbravita, declarat incompatibil de ANI: membru in CA-ul gradinitei conduse de cumnata

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat marti, 22 februarie, printr-un comunicat de presa, ca primarul comunei Dumbravita din judetul Brasov, Zachiu Popa, a fost in stare de incompatibilitate in perioada 2016 - 2020. Conform anuntului ANI, pe langa faptul ca detinea functia de primar, in perioada 4 octombrie 2016 - 8 septembrie 2020, el a detinut si "calitatea de membru in Consiliul de Administratie a Gradinitei cu Program Normal Dumbravita, consiliu din a carui componenta a facut ... citeste toata stirea