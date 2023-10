Comuna Harseni este printre putinele din zona Fagarasului care are un serviciu propriu de salubritate functional. Abonatii SALSCUP Harseni platesc pentru gunoiul menajer o taxa lunara de 14,22 lei/persoana. Doar Sercaia mai are un astfel de serviciu public local. In fiecare zi de joi angajatii SALSCUP ridica gunoiul menajer si pe cel selectiv din satele Margineni si Copacel, iar vineri din Harseni si Sebes. Fiecare familie primeste gratuit cate patru saci menajeri de diferite culori pentru a ... citeste toata stirea