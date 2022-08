"Primarul de rezerva": Coliban a pierdut si apelul

Curtea de Apel Brasov a respins in 25 august recursul formulat de primarul Allen Coliban si de administratorul public al orasului, Adriana Miron, prin care acestia au contestat o decizie a Tribunalului Brasov (pronuntata in 6 iunie), instanta care a stabilit ca, in absenta primarului (in anumite situatii prevazute de lege), atributiile acestuia sunt preluate de viceprimarul Sebastian Rusu. Conform informatiilor disponibile pe portalul Curtii de Apel Brasov, decizia este definitiva.Procesul ... citeste toata stirea