Primarul din Busteni, retinut dupa ce o subordonata l-a acuzat ca a lovit-o

Primarul in functie al orasului Busteni a fost retinut in dosarul in care o subalterna il acuza ca a agresat-o. El este acuzat de influentarea declaratiilor si instigare la marturie mincinoasa.Primarul in functie al orasului Busteni, Mircea Corbu, a fost retinut, joi seara, in dosarul in care o subalterna il acuza ca a agresat-o, transmite News.ro.Edilul este acuzat de influentarea declaratiilor si instigare la marturie mincinoasa in dosarul deschis dupa depunerea plangerii de catre