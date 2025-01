Primarul din Sfantu Gheorghe se declara sceptic in privinta digitalizarii: "Atata timp cat statul nu interconecteaza marile baze de date, n-ai cum sa faci o digitalizare reala"

Municipiul Sfantu Gheorghe isi propune sa devina un oras "smart", insa acest obiectiv depinde, in mare masura, de deciziile adoptate la nivel guvernamental pentru simplificarea proceselor si eficientizarea fluxurilor de date intre institutii, afirma primarul Antal Arpad, citat de We Radio Sfantu Gheorghe.Acesta considera ca procesul de digitalizare in administratiile publice trebuie sa porneasca de la nivel central, intrucat lipsa interconectarii bazelor de date nationale reprezinta ... citește toată știrea