Primarul in exercitiu al Brasovului, Allen Coliban, a mai anuntat un santier

Primarul in exercitiu al Brasovului, Allen Coliban, a anuntat, pe retelele de socializare, ca in scurt timp va fi deschis un unui nou santier: construirea gradinita din Bartolomeu-Avantgarden, de pe strada Pelicanului. "Am semnat autorizatia de construire pentru o noua gradinita. De data asta e vorba de o gradinita in Bartolomeu Avantgarden, pe strada Pelicanului. Notificam si platim taxa la Inspectoratul de Stat in Constructii, iar in doua saptamani va incepe constructia efectiva", a scris