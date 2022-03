Primarul orasului Nikolaev a transmis a multumit comunitatii brasovene care a trimis doua camioane cu alimente si alte produse necesare in Ucraina. Orasul a fost grav afectat de bombardamentele rusilor in ultimele zile si se afla sub asediu. Edilul ucrainean Oleksandr Syenkevych a postat mesajul de multumire pe retelele de socializare."Va multumim pentru ajutorul umanitar pe care l-ati trimis ... citeste toata stirea