Ion Doldurea, primarul PSD din Caracal a carui familie controleaza firma unde a explodat statia GPL din Crevedia, renunta la toate functiile detinute, potrivit unor surse Realitatea PLUS.Firma Flagas SRL detine depozitul de GPL care a explodat sambata seara in Crevedia. Actionar majoritar si administrator e Ionut Daniel Doldurea, fiul lui Ion Doldurea, primarul PSD din Caracal.Ion Doldurea a fost impus de baronul PSD Paul Stanescu in 2019 la sefia PSD Caracal in locul lui Dan Ciocan, care ... citeste toata stirea