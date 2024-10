Primarul Zarnestiului, achitat de prima instanta intr-un dosar deschis de DNA

Primarul orasului Zarnesti, Alexandru Igrisan, a anuntat joi, 3 octombrie, ca a fost achitat intr-un proces deschis de DNA, pentru care edilul a fost acuzat de infractiuni de coruptie. Decizia instantei nu este definitiva, procurorii anticoruptie avand posibilitatea de a face recurs in termen de 10 zile de la comunicare."Vin in fata dumneavoastra cu demnitate, ca de fiecare data. Pentru ca, eu, nu am gresit cu nimic. Cand multi m-au aratat cu degetul, cand multi m-au acuzat, cand multi m-au ... citește toată știrea