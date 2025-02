Primavara 2025: Cand vine in Romania? (25 februarie)

Primavara 2025 aduce temperaturi variabile in Romania, cu perioade mai calde si cu mai putine precipitatii decat in mod normal. Inceperea primaverii se va resimti diferit in functie de regiune, cu un inceput de martie mai rece in sud si sud-est si mai cald in vest, nord si centru.Prognoza meteo pentru saptamanile 24 februarie - 24 martie 2025:Primavara 2025Saptamana 24 februarie - 3 martie: Temperaturile vor fi mai scazute in sud si sud-est, in timp ce in vest, nord-vest si centru se vor ... citește toată știrea