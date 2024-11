Primele 23 de eco-insule de colectare a deseurilor ajung la Sfantu Gheorghe

Pentru a raspunde nevoilor unui oras in continua dezvoltare si pentru a crea un mediu inconjurator mai curat si mai ecologic, Municipiul Sfantu Gheorghe va primi in acest an 100 de eco-insule de colectare a deseurilor, achizitionate de Guvern din fonduri europene prin PNRR."Achizitia publica s-a realizat prin intermediul Ministerului Mediului, iar la nivel national, toti cei care au aplicat vor primi containere de colectare a deseurilor identice. ... citește toată știrea