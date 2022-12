Primele capturi de petarde si artificii

Miercuri, 28 decembrie, politistii de la Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Brasov au efectuat o perchezitie domiciliara la locuinta unui tanar, in varsta de 18 ani, situata in localitatea Tarlungeni, unde au identificat aproximativ 5 kilograme de articole pirotehnice din categoria P1, pe care acestea le detine in vederea comercializarii, fara a avea autorizatie pentru efectuarea acestei operatiuni."Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada noiembrie - decembrie 2022, ... citeste toata stirea