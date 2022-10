Primele doua convoaie de vehicule blindate de lupta sunt in drum spre baza militara de la Cincu. Acestea vor fi urmate de tancuri Leclerc.Primele doua convoaie de vehicule blindate de lupta (VBCI) au plecat din tabara militara Mourmelon-le-Grand catre tabara militara Cincu din Romania, in cadrul Operatiunii "Vulturul", care are ca scop ... citeste toata stirea