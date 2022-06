Primele documentatii urbanistice pentru crese CNI din Tractorul si Avantgarden

Compania Nationala de Investitii a aprobat anul trecut cererea de finantare depusa de catre Primaria Brasov in vederea finantarii lucrarilor pentru amenajarea a doua noi crese, respectiv in locul fostului depou de tramvaie si in zona Bartolomeu - Avantgarden.In vederea implementarii proiectelor, edilii au emis primele certificate de urbanism care stau la baza autorizarii lucrarilor. Astfel, in proximitatea strazii Spicului, intre blocurile din vechiul cartier si noua zona Avantgarden, mai ... citeste toata stirea