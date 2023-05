Primaria Brasov a pus in functiune vineri, 28 aprilie, primele 3 toalete publice automatizate din cele sase instalate in ultima perioada. Toaletele deschise la finalul saptamanii trecute sunt amplasate in Piata Sf. Ioan, pe pietonalul Uranus si in Parcul Trandafirilor. Anuntul deschiderii acestor toalete a fost facut de primarul Brasovului, Allen Coliban, care a si verificat toaleta din Piata Sfantul Ioan."Toate orasele mari folosesc astfel de infrastructuri automatizate. Vorbim de 100 de ... citeste toata stirea