Primii 10 constructori din Romania, dupa cifra de afaceri din 2023, au realizat impreuna afaceri de circa 13,1 miliarde lei anul trecut, in crestere de la 12,8 miliarde lei in 2022, pe primele locuri mentinandu-se cele trei firme controlate de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, numit si "regele asfaltului", potrivit datelor transmise de ONRC si colectate din platforma Termene.ro. In schimb, fata de anul trecut, Constructii Erbasu, controlat de antrenorul Cristian Erbasu, avanseaza puternic in ... citește toată știrea