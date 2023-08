Evaluarea la Bacalaureatul de toamna va fi standardizata si computerizata in toata tara, inclusiv la Brasov. Concret, candidatii vor sustine probele scrise, dupa care lucrarile vor fi scanate, incarcate pe o platforma si trimise spre corectura digitalizata. "Judetele au primit, prin programul ROSE, scannere in numar suficient, un scanner calculat la o sala de examen, cu aproximativ 15 elevi in sala. Lucrarile scanate sunt urcate intr-o platforma dedicata, securizata, specifica, iar colegii ... citeste toata stirea