Primul caz confirmat in Romania cu HMPV, virusul din China

Miercuri, 8 ianuarie, a fost confirmat in Romania primul caz de imbolnavire cu noul virus care se raspandeste masiv in China, metapneumovirusul uman HMPV, un virus respirator care provoaca simptome similare racelii si gripei."A fost confirmat primul diagnostic de HMPV la un pacient din Bihor, in urma analizelor facute la Institutul Cantacuzino", a declarat pentru ebihoreanul.ro medicul sef al DSP Bihor, dr. Calin Sonea. Potrivit acestuia, pacienta este o femeie de 67 ani din Oradea care, insa, ... citește toată știrea