Primul caz de imbolnavire cu HMPV, in Romania, confirmat in Bihor: O femeie de 67 de ani care nu a circulat in afara tarii

Primul caz de imbolnavire cu HMPV, in Romania, a fost confirmat in Bihor. Pacienta, o femeie de 67 de ani care nu a calatorit in strainatate.Medicul sef al DSP Bihor, dr. Calin Sonea, a anuntat, miercuri, confirmarea unui caz de metapneumovirus uman (HMPV), virusul respirator care se raspandeste in nordul Chinei, in special in randul copiilor sub 14 ani. Pacienta, in varsta de 67 de ani nu a calatorit in strainatate, este in spital, ... citește toată știrea