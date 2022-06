A aparut primul caz de variola maimutei in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani din Bucuresti."Acesta a fost diagnosticat in cursul zilei de astazi in urma investigatiilor de laborator. Boala a debutat in urma cu 4 zile iar pacientul s-a prezentat la spital in cursul noptii precedente. Starea barbatului este buna. Pacientul primeste tratament simptomatic si se afla in ... citeste toata stirea