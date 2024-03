Primul centru dedicat tratarii cancerului de prostata

Primul Centru din Romania dedicat tratamentului cancerului de prostata a fost deschis marti, 27 februarie, in cadrul in cadrul Spitalului Medicover Pipera, Bucuresti, si este dezvoltat in jurul conceptului de abordare multidisciplinara a pacientului si are capacitatea de a interveni prin chirurgie robotica in trei cazuri pe zi."Abordarea integrata a tratamentului prostatei este o premiera pentru Romania, unde cancerul de prostata este cea mai frecventa afectiune in randul barbatilor de peste ... citește toată știrea