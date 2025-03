Primul centru integrat de managament al obezitatii din Romania

Un Centru Integrat de Management al Obezitatii, primul din Romania, a fost infiintat la Timisoara, in cadrul Spitalului Judetean. Consultatiile sunt decontate integral cu bilet de trimitere de la medicul de familie.Centrul reuneste medici din diferite specialitati, care vor putea oferi un diagnostic mai precis si pot stabili un tratament personalizat pentru fiecare dintre pacienti. In cadrul acestuia va activa o echipa multidisciplinara, formata din diabetologi, specialisti in nutritie si ... citește toată știrea