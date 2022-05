Primul concert major la Biserica Neagra din acest an. Evenimentul va fi si in sprijinul ucrainenilor refugiati la Brasov

Dupa doi ani de pandemie, se reiau concertele cu Biserica Neagra plina. Duminica, 8 mai, de la ora 18:00, corul Bach al Bisericii si corul Crescendo, din Paris, vor avea un spectacol intr-un proiect comun Un concert extraordinar va avea loc duminica, de la ora 18:00, la Biserica Neagra din Brasov. Corul Bach, al Bisericii Negre si corul Crescendo, din Franta, vor sustine primul eveniment major in biserica de la debutul pandemiei. "In urma cu trei ani am fost la un concert la Sala Radio din ... citeste toata stirea