Primul corp de scoala din Codlea, construit in ultimii 40 de ani, inaugurat

Edilii din Codlea au inaugurat, ieri, in prima zi de an scolar 2022-2023 noul corp de cladire al Scolii Gimnaziale nr. 3, de pe strada Horia, nr. 5. "Acest proiect de infrastructura scolara este primul de acest fel dupa aproape 40 de ani. Lucrarile au fost incepute in urma cu doi ani. Investitia se ridica la 9 milioane de lei, iar finantarea a fost asigurata integral de la bugetul local", a declarat primarul municipiului Codlea, Mihai Cimpeanu.Cladirea are parter, etaj si mansarda, unde au ... citeste toata stirea